POL-UN: Unna - Weiterer Einbruch und versuchter Einbruch in der Innenstadt - Angaben über Diebesgut liegen noch nicht vor

Unna (ots) - Bei zwei Einbrüchen in einen Friseursalon und eine Eisdiele haben unbekannte Täter am Wochenende (27.-28.08.2022) Bargeld entwendet. In der Zeit von Samstagabend (27.08.2022) 20 Uhr bis Sonntagmorgen (28.08.2022) 7.15 Uhr schlugen Einbrecher eine Glaseingangstür zu einem Friseursalon an der ...

mehr