POL-HR: -ERSTMELDUNG- Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Lastkraftwagens und eines Rettungswagens

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.08.2022: Bad Zwesten Einbruch in Schule mit hohem Sachschaden Zeit: Freitag, 12.08.2022, 12:00 Uhr bis Sonntag, 14.08.2022, 08:00 Uhr Im oben genannten Zeitraum brachen unbekannte Täter in eine Schule in der Kasseler Straße in Bad Zwesten ein. Die unbekannten Täter zerschlugen eine Fensterscheibe und gelangten somit in das Schulgebäude. Im ...

