Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zwei Einbrüche in der Innenstadt - Täter entwendeten in beiden Fällen Bargeld

Unna (ots)

Bei zwei Einbrüchen in einen Friseursalon und eine Eisdiele haben unbekannte Täter am Wochenende (27.-28.08.2022) Bargeld entwendet.

In der Zeit von Samstagabend (27.08.2022) 20 Uhr bis Sonntagmorgen (28.08.2022) 7.15 Uhr schlugen Einbrecher eine Glaseingangstür zu einem Friseursalon an der Bahnhofstraße ein und durchsuchten anschließend die Geschäftsräume. Sie entwendeten einen kleinen zweistelligen Bargeldbetrag.

Eine Eisdiele am Markt war in den frühen Morgenstunden des 28.08.2022 das Ziel der Straftäter. Sie hebelten gegen 5.15 Uhr die Eingangstür auf und entwendeten hier einen kleinen dreistelligen Bargeldbetrag.

Wer hat in der Innenstadt Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

