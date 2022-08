POL-UN: Werne - Öffentlichkeitsfahndung: 15-Jährige vermisst - Jugendliche ist auf Medikamente angewiesen

Werne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Werne sind am Donnerstagmittag (25.08.2022) zwei Personen verletzt worden. Ein 78-jähriger Fahrer aus Werne verließ gegen 11.45 Uhr das Parkdeck eines Kaufhauses an der Straße Bült, als er, nach eigenen Angaben, Gas- und Bremspedal verwechselte und dadurch gegen die geschlossene Schranke fuhr, weiter die abschüssige ...

mehr