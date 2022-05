Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: beim Abbiegen entgegenkommenden Pkw übersehen - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Donnerstag, 12.05.2022, gegen 18.20 Uhr, die Landstraße 141 von Lörrach kommend und wollte an der Autobahnanschlussstelle Lörrach-Ost auf diese nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 41-jährigen Pkw-Fahrer, welcher frontal mit dem abbiegenden Pkw der 39-Jährigen kollidierte. Der Pkw der 39-Jährigen kippte zur Seite und kollidierte im weiteren Verlauf mit dem Pkw einer 40-jährigen Frau, welche an der Anschlussstelle wartete um in die Landstraße einfahren zu können. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell