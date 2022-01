Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Möbelstück brannte

Meuselwitz (ots)

Am Donnerstag (06.01.2022), gegen 16:25 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass es zum Brand von Möbelstücken in einem alten Wagon in der Bebelstraße, im Bereich des alten Güterbahnhofes kam. Zeugen hatten die brennenden Gegenstände, bei welchen es sich um eine Bettmatratze und ein Möbelstück handelte aus dem Wagon gezogen und die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich mit der Polizei in Altenburg in Verbindung zu setzen, Tel.:03447-4710. (MW)

