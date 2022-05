Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen in Wiesental: unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.05.2022, gegen 07.45 Uhr, kam es an der Einmündung der Bundesstraße 317 und der Bahnhofstraße zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 58-jährige Frau soll mit ihrem Opel Corsa an der Einmündung zur Bundesstraße gewartet haben, da sie wohl nach links in Richtung Zell im Wiesental abbiegen wollte. Eine 45-jährige Frau sei mit ihrem Audi A 6 von Schopfheim gekommen und nach links in die Bahnhofstraße abgebogen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 3.500 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Betroffenen sucht das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666 980 (24 h), Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

