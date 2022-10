Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Weißer Kastenwagen entwendet

Neuss (ots)

In Neuss Holzheim haben sich Diebe in der Zeit von Donnerstag (29.09) bis Dienstag (04.10.) an drei Kastenwagen zu schaffen gemacht. Offensichtlich versuchten Unbekannte diese Fahrzeuge zu stehlen. Bei einem roten Fiat Ducato, welcher auf der Kieselstraße stand, hatten die Diebe offensichtlich keinen Erfolg. Hier wurde die Innenverkleidung beschädigt, ob die Unbekannten ertappt wurden ist Gegenstand der Ermittlungen. Erfolgreich waren die Täter auf der Kreitzer Straße und auf dem Röckrather Weg. Hier wurde jeweils ein weißer Kastenwagen Citroen Jumper gestohlen. Eines dieser Fahrzeuge konnte auf Grund eines Aufrufs des Opfers in einem SocialMedia-Kanal auf dem Ludgerusring wieder gefunden werden. Der zweite Kastenwagen, mit dem Kennzeichen NE-FB 106, ist weiterhin verschwunden.

Das Kriminalkommissariat 12 hat jetzt die Ermittlungen übernommen und prüft Tatzusammenhänge. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten sich unter 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

