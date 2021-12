Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nach Brand Ermittlungen eingeleitet - update 15.50 Uhr

Baden-Baden (ots)

Nachdem die Rettungskräfte am frühen Sonntagmorgen bei einem Brand im Bereich Oosscheuern ein 5-jähriges Kind nur noch tot aus der betroffenen Wohnung bergen konnten, laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen. Im Laufe des Tages konnte die Polizei mehr Einzelheiten in Erfahrung bringen, die darauf schliessen lassen, dass es bereits vor dem Brandausbruch in der Wohnung zu einem gewalttätigen Übergriff auf das tot aufgefundene Kind gekommen war. Ein weiteres Kind sowie dessen Vater befinden sich aktuell in der Klinik. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei derzeit nicht davon aus, dass weitere Personen in den Sachverhalt involviert sind. Hinweise zur Brandursache, die auf einen technischen Defekt hindeuten, liegen aktuell nicht vor.

