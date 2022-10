Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Geschäft und Kindergarten

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Samstag, 01.10. 2022, 18:15 Uhr bis Dienstag, 04.10.2022, 08:00 Uhr gewaltsam in ein Ladengeschäft in der Hauptstraße in Neheim ein. Sie hebelten eine rückwärtige Tür zum Gebäude auf und durchsuchten die Geschäftsräume. Zur Beute können noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Zwischen Samstag, 00:45 Uhr und Dienstag, 07:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Heinrich-Schnettler-Straße in Hüsten eingebrochen. Die Täter entwendeten Bargeld und diverse Werkzeuge. Hinweise zu den Einbrüchen richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell