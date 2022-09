POL-HSK: Mit Auto von der Straße abgekommen - Unfallfahrerin stand unter Alkoholeinfluss

Hochsauerlandkreis (ots) - Brilon, Winterberg, Schmallenberg Die Polizei hat am Sonntag zusammen mit dem Hochsauerlandkreis gezielt an den Motorradstrecken im östlichen Hochsauerlandkreis kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass sich die Mehrzahl der Motorradfahrenden an die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Strecken hielten. Es wurden insgesamt 85 Motorradfahrende kontrolliert. 17 von ihnen waren zu schnell ...

