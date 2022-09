Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei führt Motorradkontrollen durch

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon, Winterberg, Schmallenberg

Die Polizei hat am Sonntag zusammen mit dem Hochsauerlandkreis gezielt an den Motorradstrecken im östlichen Hochsauerlandkreis kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass sich die Mehrzahl der Motorradfahrenden an die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Strecken hielten. Es wurden insgesamt 85 Motorradfahrende kontrolliert. 17 von ihnen waren zu schnell unterwegs. An vier Motorrädern wurden technische Veränderungen vorgenommen. Bei einem Motorrad führte diese Veränderung dazu, dass die Maschine lauter war als erlaubt. Der Tagesschnellste war ein Motorradfahrer, der bei erlaubten 70 Km/h mit 112 Km/h unterwegs war. Ihn erwartet ein Bußgeld von mindestens 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

