Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Lkw beschädigt

Surwold (ots)

Am 2. November kam es auf der Papenburger Straße in Surwold zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lkw war gegen 17.30 Uhr in Richtung Papenburg unterwegs. Dabei kam ihm ein Pkw samt Anhänger entgegen, mit dem ein Ruderboot transportiert wurde. Durch herunterhängende Ruder wurde der Lkw beim Vorbeifahren beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Fahrer des PKW entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

