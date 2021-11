Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neulehe - Zeugen nach Unfall gesucht

Neulehe (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Neubörger Straße in Neulehe zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines grauen Audi A5 war gegen 7.15 Uhr in Richtung Aschendorf unterwegs. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw. Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

