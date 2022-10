Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Arnsberg-Neheim (ots)

Beim Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen wurde eine Person leicht und eine weitere Person schwer verletzt. Freitagabend gegen 23.00 Uhr bog ein 26 Jähriger Pkw Fahrer aus Arnsberg von der Langen Wende nach links in die Stembergstraße ein. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Fahrer in dem zweiten Fahrzeug wurde leicht verletzt. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Bei einer Überprüfung des Unfallverursachers stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis war.

