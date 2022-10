Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fußgängerin von Pkw erfasst und schwer verletzt - Zeugen gesucht.

Hochsauerlandkreis (ots)

Olsberg

Gestern gegen 17:30 Uhr wurde eine 85-jährige Frau aus Olsberg von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich an dem Kreisverkehr Bahnhofstraße / Hüttenstraße. Eine 38-jährige Autofahrerin aus Brilon befand sich im Kreisverkehr und wollte diesen auf die Bahnhofstraße Richtung Winterberg verlassen. Auf der Höhe des Fußgängerüberwegs kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die den Zebrastreifen von rechts kommend überqueren wollte. Dabei verletzte sich die Fußgängerin schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

