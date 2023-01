Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrugsmasche Gutscheinkauf

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Der geplante Verkauf einer Tasche endete für eine Frau aus dem Landkreis am Donnerstagnachmittag in einem Betrug zu ihrem Nachteil. Die 27-Jährige bot auf "Facebook-Marketplace" eine Tasche zum Verkauf an. Ein Interessent gab vor, den Artikel kaufen zu wollen. Im weiteren Chatverlauf bat er die Anbieterin, eine Gutscheinkarte für Ihn zu kaufen und ihm den Code zu übermitteln. Grund für die Bitte sei, dass er sich im Ausland befinde und die Karte daher nicht selbst kaufen könne. Daraufhin willigte die Frau ein. Als vermeintliche Absicherung schickte der Täter der 27-Jährigen eine Bestätigung für die Überweisung des Geldes. Doch anstatt der Überweisung erhielt die Frau eine E-Mail mit der erneuten Aufforderung, einen Gutschein zu kaufen. Das Geld würde bis dahin zurückgehalten werden. In dem Glauben, den gesamten Betrag nach dem Kauf eines zweiten Gutscheins zu erhalten, bezahlte die 27-Jährige erneut. Die Codes auf den Gutscheinen übermittelte sie per E-Mail. Als sie den Betrug bemerkte, erstattete sie Anzeige. |Lkh

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell