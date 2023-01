Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger haben es auf Frittierfett abgesehen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte wollten sich am Donnerstag in der Kaiserstraße zwei Fässer mit altem Frittierfett unter den Nagel reißen. Die Behälter mit dem benutzen Fett haben einen Wert von jeweils mindestens 150 Euro. Einem Mitarbeiter eines Restaurants waren kurz vor 9 Uhr zwei Männer im Hinterhof der Gaststätte aufgefallen. Sie gaben sich als Angestellte eines Betriebs zur Entsorgung von Fett aus und wollten die Fässer mitnehmen. Der Zeuge zweifelte an der Darstellung. Er nahm deshalb Kontakt mit dem Geschäftsführer des Entsorgungsunternehmens auf. Als die Verdächtigen das Telefonat mitbekamen, gaben sie Fersengeld. Die Unbekannten stiegen in einen weißen Fiat Ducato und flüchteten. An dem Transporter waren bulgarische Kennzeichen montiert. Einsatzkräfte der Polizei fahndeten nach dem Wagen und seinen Insassen. Die Verdächtigen konnten jedoch nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wem ist das Fahrzeug aufgefallen? Wo haben sich die Männer noch als Mitarbeiter eines Betriebs zur Fettentsorgung ausgegeben? Wer kann Hinweise zu dem Duo geben? Von den Tätern liegt eine Personenbeschreibung vor. Demnach sind sie mutmaßlich Bulgaren und unterschiedlich alt. Der jüngere Mann dürfte zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Er ist etwa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Der Verdächtige hat kurze, schwarze Haare und trug einen dunklen Dreitagebart. Bekleidet war er unter anderem mit einer orangefarbenen Warnweste, einer dunklen Arbeitshose und schwarzen Schuhen. Sein Komplize ist circa 45 bis 50 Jahre alt und etwa 1,72 Meter groß. Er ist von kräftiger Gestalt und hat eine Glatze. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell