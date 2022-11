Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Einbruch in Weinheimer Einkaufsmarkt

Weinheim (ots)

In der Nacht auf Donnerstag brach eine bislang unbekannte Täterschaft gegen 03.55 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Gewerbestraße ein. Hierzu hebelten die Täter mittels eines Stemmeisen die Brandschutztür auf und begaben sich in die Elektronikabteilung. Dort zerschlugen sie die Vitrine und entnahmen zahlreiche Elektronikartikel. Im Anschluss verließen sie auf gleichem Wege wieder die Örtlichkeit. Ein Passant konnte einen LKW mit einem blauen Auflieger und einem weißen Führerhaus beobachten, wie dieser die Örtlichkeit verließ. Ob dieser in Zusammenhang mit der Tat steht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der genaue Sach- und Diebstahlschaden ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinwiese geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Weinheim zu melden unter: 06201-10030.

