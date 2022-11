Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Unbekannte entwenden Geldkassette aus Vereinsheim

Wiesloch (ots)

Zwischen Dienstag, 23.00 Uhr und Mittwoch, 10.45 Uhr kam es 'Am Schwimmbad' zu einem Einbruch in ein Vereinsheim. Hierzu wurde durch eine bislang unbekannte Täterschaft mittels einem Stein eine Scheibe eingeschlagen. Unter dieser befand sich eine Geldkassette, welche durch die Täterschaft entwendet wurde. Nach derzeitigen Kenntnisstand drangen die Täter nicht in das Gebäude ein, sondern entwendeten lediglich die Geldkassette, welche am Abend zuvor noch geleert wurde und sich somit nur ein geringer Betrag in zweistelliger Höhe darin befand. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch zu melden unter: 06222-57090.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell