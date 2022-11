Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Zigarettendieb flüchtet aus Großmarkt

Mannheim (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 07.00 Uhr in der Fahrlachstraße zu einem Diebstahl in einem Großmarkt. Ein bislang unbekannter Täter steckte sich hierbei mehrere Stangen Zigaretten in die Jackeninnentasche und begab sich zum Kassenbereich, den er ohne zu bezahlen passierte. Eine Angestellte bemerkte den Diebstahl und sprach den Täter an. Dieser flüchtete und konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht gefunden werden. Dem Großmarkt entstand ein Schaden in Höhe von knapp 600 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden unter: 0621 3310.

