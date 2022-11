POL-MA: Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Suche weiterer Geschädigten sowie Zeugen nach Verkehrsgefährdung auf der K4138 kurz vor Mannheim-Seckenheim

Mannheim (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 07.00 Uhr in der Fahrlachstraße zu einem Diebstahl in einem Großmarkt. Ein bislang unbekannter Täter steckte sich hierbei mehrere Stangen Zigaretten in die Jackeninnentasche und begab sich zum Kassenbereich, den er ohne zu bezahlen passierte. Eine Angestellte bemerkte den Diebstahl und sprach den Täter an. Dieser flüchtete ...

