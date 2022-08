Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht nach Beinahe-Kollision

Zwei Leichtverletzte

Borken (ots)

Unfallzeit: 25.08.2022, 11:55 Uhr; Unfallort: Borken, Heidener Straße / Josefstraße

Leichte Verletzungen haben zwei Insassen eines Kleinbusses im Linienverkehr am Donnerstag in Borken bei einem Unfall erlitten. Der 71-jährige Fahrer hatte gegen 11.55 Uhr die Heidener Straße in Richtung Heiden befahren. An der Kreuzung mit der Josefstraße wollte er diese geradeaus queren. In diesem Moment war ein Unbekannter von der Josefstraße nach ersten Erkenntnissen bei Rotlicht der Ampel nach links auf die Heidener Straße abgebogen. Der Busfahrer konnte mit einer Vollbremsung eine Kollision verhindern. Zwei nicht angegurtete weibliche Fahrgäste im Alter von 22 und 47 Jahren wurden dabei aus ihren Sitzen geschleudert. Sie kamen mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Wagens hatte sich entfernt. Zeugenangaben zufolge handelte es sich bei diesem um einen grauen Pkw mit seitlicher weißer Aufschrift, unter anderem das Wort "Führerschein". Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: 40 bis 45 Jahre alt, gelb-orangefarbene Haare und Brille. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell