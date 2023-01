Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Späte Einsicht eines Randalierers

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers ist am späten Donnerstagabend eine Polizeistreife in die Richard-Wagner-Straße gerufen worden. In einer Kneipe war ein Mann auffällig geworden. Er schrie laut herum und störte die Gäste. Der Wirt erteilte ihm daraufhin ein Hausverbot. Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, hatte der 40-Jährige das Etablissement bereits verlassen: Der alkoholisierte Mann lag jetzt mitten auf der Fahrbahn in der Parkstraße. Einen Platzverweis ignorierte der 40-Jährige, stattdessen verhielt er sich unkooperativ und verbal aggressiv. Den Platzverweis setzen die Polizisten letztlich mit der Festnahme des Störenfrieds durch. Sie fesselten den Mann und brachten ihn zur Polizeidienststelle in die Logenstraße. Im Zentralgewahrsam des Präsidiums beruhigte sich der Betroffene schlagartig und verhielt sich fortan kooperativ. Die Aussicht auf eine Nacht in einer Gewahrsamszelle hatte die gewünschte Wirkung erreicht. Der 40-Jährige wurde aus der polizeilichen Obhut entlassen. Er beteuerte, umgehend nach Hause gehen zu wollen. |erf

