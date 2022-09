Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Leicht verletzter Radfahrer

Offenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag meldete eine Zeugin einen in der Wilhelmstraße in der Nähe des dortigen Bahnhofs verunfallten Fahrradfahrer. Der Junge war mit seinem Fahrrad gegen 16:40 Uhr in Richtung Ortenberg unterwegs, als sich seine auf dem Gepäckträger befestigte Jacke löste, in das Hinterrad des Fahrrads geriet und infolgedessen das Rad blockierte. Hierdurch stürzte der Velo-Lenker alleinbeteiligt in die nebenan befindliche Wiesenfläche und wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein örtliches Klinikum gebracht. Am Fahrrad entstand ein Schaden von rund 50 Euro.

/sk

