POL-OG: Lahr - E-Scooter entwendet

Lahr (ots)

Ein bisher unbekannter Täter soll am Dienstag in einem Zeitraum von 14 Uhr und 14:30 Uhr in der Marktstraße einen mittels Schloss gesicherten E-Scooter einer 26-Jährigen entwendeten haben. Eine sofortige Nachverfolgung durch eine Streifenbesatzung gegen 15 Uhr verlief zunächst negativ. Gegen 19:30 Uhr konnte der Scooter durch den Lebensgefährten der bestohlenen Frau in der Martin-Luther-Straße ausfindig gemacht werden. Beim Eintreffen an der Örtlichkeit konnte durch die Beamten des Polizeireviers Lahr der Roller sowie der 27-jährige Lenker sichergestellt werden. Der 27-Jährige gab an den Scooter gegen 18:30 Uhr an einem Gymnasium erworben zu haben. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Kennzeichenaufkleber entfernt sowie die Fahrzeugidentifikationsnummer weitgehend herausgekratzt worden war. Das Fahrzeug wurde im Nachgang seinen rechtmäßigen Eigentümern übergeben.

