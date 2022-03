POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeidienststellen im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim wieder voll umfänglich erreichbar; Ursache nicht gekannt

Heidelberg-Altstadt (ots) - An frühen Sonntagmorgen ereigneten sich neben einem Taschendiebstahl auf Höhe des Theaters (siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5163863) zwei weitere Diebstähle in der Heidelberger Altstadt. Eine 23-jährige Frau hielt sich gegen 24 Uhr in der unteren Straße auf und bemerkte beim Eintritt in ein Lokal das ...

mehr