Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Weiterer Taschendiebstahl in der Altstadt - Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots)

An frühen Sonntagmorgen ereigneten sich neben einem Taschendiebstahl auf Höhe des Theaters (siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5163863) zwei weitere Diebstähle in der Heidelberger Altstadt. Eine 23-jährige Frau hielt sich gegen 24 Uhr in der unteren Straße auf und bemerkte beim Eintritt in ein Lokal das Fehlen ihrer Geldbörse. Gegen 2 Uhr entwendeten zwei Täter einem alkoholisierten Gast in der Unteren Straße sowohl Mobiltelefon als auch Geldbeutel. Durch das schnelle Eingreifen eines Zeugen konnten die Täter kurzzeitig gestoppt werden. Sie gaben das Diebesgut wieder heraus, setzten ihre Flucht danach aber fort. Ein Täter wird ähnlich beschrieben, wie der Unbekannte am Theater (siehe verlinkte PM). Es soll sich hierbei um einen 186 cm großen, mit schwarzer Jogginghose und weißem Strich, schwarze Jacke und graue Kappe gehandelt haben. Von seinem Mittäter ist bekannt, dass dieser blond gefärbtes Haar hatte. Inwiefern die Taten zusammenhängen, wird derzeit im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft. Hinweise werden unter Tel.: 0621/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte entgegengenommen.

