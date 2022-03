POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Sämtliche Festnetznummern der Polizeidienststellen im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim immer noch gestört; Polizeinotruf 110 funtioniert

Mannheim-Innenstadt (ots) - Ein 29-jähriger Mann wurde am frühen Samstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt nach einem versuchten Ladendiebstahl vorläufig festgenommen. Der Mann wurde in einem Drogeriemarkt im Quadrat P 3 von Mitarbeiter dabei beobachtet, wie er mehrere Parfüms im Wert von über 600 Euro aus dem Regal entnahm und in die Innentaschen seiner ...

