LPI-SHL: Auto gestohlen

Oberhof (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitag bis Montag in einen Kindergarten in der Jahnstraße in Oberhof einbrechen. Glücklicherweise blieb es beim Versuch und die Täter mussten ohne Beute von dannen ziehen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

