LPI-SHL: Vermutlich ein Gläschen zu viel

Zella-Mehlis (ots) - Bislang unbekannte Täter warfen am Donnerstag in der Zeit von 01:50 Uhr bis 02:00 Uhr die Fensterscheibe eines Restaurants in der Suhler Straße in Zella-Mehlis mit einer Betonplatte ein. Sie gelangten anschließend in das Innere des Gebäudes und machten sich auf die Suche nach Bargeld. Mit einem geringen dreistelligen Betrag flüchteten sie schließlich unerkannt. Wie hoch der Sachschaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche ...

mehr