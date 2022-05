Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wer hat etwas beobachtet???

Suhl (ots)

Auf einem Parkplatz in der Werner-Seelenbinder-Straße in Suhl kam es Freitagvormittag (20.05.2022) in der Zeit von 09:00 Uhr bis 09:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Als die Geschädigte nach einem Termin zurück zu ihrem Suzuki kam, stellte sie Beschädigungen an der hinteren linken Tür fest und informierte daraufhin die Polizei. Vom Verursacher fehlt bis dato jede Spur. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige relevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Suhler Polizei (03681 369-0) in Verbindung zu setzen.

