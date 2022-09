Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Baustelle

Meiningen (ots)

Am vergangenen Wochenende verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Baustelle in der Marienstraße in Meiningen. Aus einem Aufenthaltsraum entnahmen die Einbrecher zwei Baustellenradios sowie die dazugehörigen Akkus. Ferner ließen die Langfinger den Zündschlüssel eines Baufahrzeuges mitgehen. Die Polizei nahm den Einbruch auf und bittet nun um Hinweise, die unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell