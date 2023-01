Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Gras aufgefallen

Kaiserslautern (ots)

Weil er Gras im Mund hatte, ist in der Nacht zum Freitag ein 24-Jähriger in der Zollamtstraße einer Polizeistreife aufgefallen. Auf Nachfrage schilderte er den Beamten, dass er beim Versuch, einen E-Scooter auszuleihen, samt dem stehenden Gefährt umgefallen und mit dem Gesicht im Gras gelandet ist. Dem Mann war es nicht gelungen, den Elektroroller in Betrieb zu nehmen. Verletzungen trug der 24-Jährige bei dem Sturz offensichtlich nicht davon. Der Grund für die "Gleichgewichtsstörung" war jedoch schnell gefunden, die Alkoholfahne des 24-Jährigen sprach für sich. Der Mann hatte einen Alkoholpegel von 1,95 Promille intus. Den Fahrtantritt untersagten die Beamten. Letztlich machte sich der Mann zu Fuß von dannen. |erf

