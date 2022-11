Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: 57-Jähriger Autofahrer verstirbt nach Alleinunfall

Kempen (ots)

Am Morgen des 09.11.2022 hat es gegen 07.20 Uhr einen folgenschweren Verkehrsunfall auf der Vorster Straße in Kempen gegeben. Ein 57-jähriger Kempener, der mit seinem Pkw aus der Innenstadt in Richtung Außenring unterwegs war, kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf querte er die Gegenfahrbahn, fuhr über die dort angrenzende Grünfläche und prallte gegen einen Preismast einer Tankstelle. Der 57-Jährige wurde durch die Rettungskräfte vor Ort reanimiert und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der 57-Jährige wenig Stunden später. Der Unfallort blieb für circa eine Stunde gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an. / AM (1075)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell