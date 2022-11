Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Verkehrsunfall - 37-Jähriger übersieht Pkw beim Ausparken

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstag, den 08.11.2022, hat es gegen 18:40 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Anrather Straße in Süchteln gegeben. Ein 37-jähriger Kempener beabsichtigte, mit seinem Pkw und Anhänger aus einer Grundstückseinfahrt links auf die Anrather Straße abzubiegen. Dabei achtete er nicht auf einen 55-jährigen Viersener, der mit seinem Pkw auf der Anrather Straße in Fahrtrichtung Anrath unterwegs war. Der 55-Jährige kollidierte mit dem Anhänger des Gespanns des 37-Jährigen, woraufhin sich sein Pkw überschlug und auf einem Grünstreifen zum Liegen kam. Der Viersener wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. /JL (1072)

