Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Am 08.11.2022 hat es gegen 20.50 Uhr einen räuberischen Diebstahl im Netto-Markt auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Viersen gegeben. Bislang unbekannte Tatverdächtige verstauten diverse Gegenstände in einem Kinderwagen und beabsichtigten die Filiale zu verlassen, ohne den Großteil der Gegenstände zu bezahlen. Als die Mitarbeiter versuchten, die Tatverdächtigen aufzuhalten, traten und schlugen diese auf die Mitarbeiter ein. Danach flohen die Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung Gladbacher Straße. Die Verdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Eine Person ist männlich, circa 30-35 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild. Die andere Person ist weiblich, 20-25 Jahre alt und hat ebenfalls ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Falls Sie weitere Hinweise zu dem Vorfall geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (1070)

