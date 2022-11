Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Verkehrsunfall mit Quad - Fahrer und Beifahrerin schwer verletzt

Brüggen (ots)

Am 08.11.2022 hat es gegen 20.40 Uhr einen schweren Verkehrsunfall auf der Holter Heide in Brüggen gegeben. Aus bisher ungeklärten Gründen kommt ein 31-jähriger Quad-Fahrer links von der Fahrbahn in einen Grünstreifen ab. Auf Grund dessen verlor der Brüggener die Kontrolle über das Quad und kollidierte mit einem dortigen Pfeiler. Das Kraftfahrzeug fiel durch diese Kollision zu Seite und der 31-Jährige und seine 31-jährige Sozius fielen vom Fahrzeug gegen einen Einfahrts-Zaun. Durch den Aufprall wurde der Fahrer lebensgefährlich verletzt in ein Krefelder Krankenhaus gebracht. Die 31-jährige Brüggenerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Beteiligten trugen keinen Helm. Auf Grund des Verdachts von Alkohol-, und Drogenmissbrauch wurde eine Blutprobe angeordnet. Nach jetzigem Stand ist der 31-Jährige außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an. / AM (1069)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell