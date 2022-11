Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Trickbetrug - Falscher Telekommitarbeiter

Willich-Anrath (ots)

Am Dienstag, den 08.11.2022 gegen 12:45 Uhr, ereignete sich ein Trickbetrug auf der Buschstraße in Willich. Zwei unbekannte Täter gaben sich als Telekommitarbeiter aus und täuschten der dort wohnenden 84-Jährigen vor, die Leitungen für die TV-Anschlüsse überprüfen zu wollen. Unter diesem Vorwand gelangten die Täter in die Wohnung. Als die zwei vermeintlichen Telekommitarbeiter die Wohnung verließen, bemerkte die 84-Jährige, dass Schmuck entwendet worden war. Die Täter sind laut Angaben vermutlich mit einem weißen Transporter unterwegs gewesen. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /JL (1071)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell