POL-MA: Mannheim: Blitzeinbruch in Juweliergeschäft; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Mit einem Messer verletzt wurde am Donnerstagnachmittag ein 24-jähriger Passant am Paradeplatz. Tatverdächtig soll ein 17-Jähriger sein, der kurz nach der Tat, gegen 12.50 Uhr, in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen wurde. Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine ...

