Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme in grenzüberschreitender Tram

Weil am Rhein (ots)

Ein gesuchter 49-Jähriger konnte in der grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein - Friedlingen festgenommen werden. Gegen den Mann bestanden zwei Haftbefehle und eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem.

Samstagnacht (20.08.2022) kontrollierten Einsatzkräfte des Zoll am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Dabei überprüften sie auch einen 49-Jährigen, der mit der grenzüberschreitenden Straßenbahn nach Deutschland einreiste. Bei der Überprüfung des slowakischen Staatsangehörigen stellten die Einsatzkräfte zwei offene Vollstreckungshaftbefehle sowie eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) fest. Zu vollstrecken waren 204 Tage Restfreiheitsstrafe aus einem Haftbefehl über ursprünglich 1 Jahr und 8 Monate wegen Unterschlagung sowie 199 Tage Restfreiheitsstrafe aus einem Haftbefehl wegen Betrug mit einer Freiheitsstrafe von ursprünglich 2 Jahren. Der Gesuchte war Ende 2016 aus der Haft heraus in sein Heimatland abgeschoben worden, wodurch die Restfreiheitsstrafen zur Vollstreckung bei erneutem Antreffen ausgeschrieben wurden. Im SIS bestand für den 49-Jährigen eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung durch die Slowakei für die dortigen Justizbehörden. Zur weiteren Bearbeitung wurde der Gesuchte an die Bundespolizei übergeben und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Den slowakischen Behörden konnte so auch ein längerfristiger fester Aufenthaltsort für den 49-Jährigen mitgeteilt werden.

