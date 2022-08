Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei Weil am Rhein stellt europaweit gesuchten Sportwagen sicher

Bild-Infos

Download

Neuenburg am Rhein (ots)

Im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung ging der Bundespolizei auf der A5 bei Neuenburg am Rhein ein hochwertiger Sportwagen ins Netz. Der Wagen wurde sichergestellt.

Kurz nach der Einreise aus Frankreich geriet ein Sportwagenfahrer aus Großbritannien am Dienstagabend (16.08.2022) auf der A5 bei Neuenburg am Rhein in eine Kontrollstelle der Bundespolizei. Bei der stichprobenartigen Kontrolle im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung wurde nicht nur der Fahrer, ein 41-jähriger türkischer Staatsangehöriger, sondern auch das Fahrzeug überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass nach dem Sportwagen seit mehr als vier Jahren europaweit gefahndet wurde. Im Schengener-Informationssystem bestand eine Fahndungsnotiz, wonach das Fahrzeug von Finnland zur Sicherstellung gesucht wurde. Obwohl der 41-Jährige einen Kaufvertrag für das Fahrzeug vorlegen konnte, war in Neuenburg am Rhein Endstation und er setzte seine Reise mit der Bahn fort. Das Fahrzeug wurde durch die Bundespolizei sichergestellt. Ob der Mann sein Fahrzeug wieder bekommt, hängt nun von den finnischen Ermittlungsbehörden ab.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell