BPOLI-WEIL: Seit vier Jahren gesucht - Festnahme durch Zahlung von 800 Euro abgewendet

Rheinfelden (Baden) (ots)

Durch die Bezahlung von 800 Euro konnte ein 24-Jähriger seine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern. Am Autobahnübergang Rheinfelden wurde bei einer Kontrolle festgestellt, dass gegen den Mann seit vier Jahren ein Haftbefehl zu vollstrecken war.

Am späten Sonntagabend (14.08.2022) wurde der 24-jährige deutsche Staatsangehörige am Autobahnübergang Rheinfelden durch Zollbeamte kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann seit vier Jahren ein Haftbefehl in Deutschland zu vollstrecken war. Wegen Beihilfe zum Fahren ohne Fahrerlaubnis war der Gesuchte bereits im Jahr 2018 zu einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro verurteilt worden, ersatzweise drohten ihm 20 Tage Haft. Weil der in der Schweiz wohnhafte Mann die Geldstrafe nie bezahlte, schrieb ihn das Gericht zur Fahndung aus und er wurde bundesweit mit Haftbefehl gesucht. Um nicht durch die Bundespolizei festgenommen zu werden, bezahlte er die Geldstrafe vor Ort und konnte anschließend seine Reise fortsetzen.

