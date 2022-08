Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Freiburg im Breisgau - Bundespolizei nimmt Gesuchten im Hauptbahnhof Freiburg fest

Freiburg im Breisgau (ots)

Seit mehreren Monaten wurde ein 46-Jähriger in Deutschland mit Haftbefehl gesucht. Die Bundespolizei in Freiburg konnte den Mann jetzt bei einer Routinekontrolle festnehmen. Er sitzt in Haft.

Der 46-jährige polnische Staatsangehörige wurde im vergangenen Jahr durch ein Amtsgericht in Bayern wegen eines Eigentumsdeliktes rechtskräftig verurteilt. Die verhängte Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro wurde durch den Verurteilten jedoch nie an die Gerichtskasse bezahlt. Stattdessen tauchte er unter, weswegen er bundesweit mit Haftbefehl gesucht wurde. Im Freiburger Hauptbahnhof wurde der Mann am Dienstagvormittag (09.08.2022) durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes, wurde die Fahndungsnotiz zur Festnahme festgestellt. Da der 46-Jährige die geforderte Geldstrafe vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde er festgenommen und zur Verbüßung der 50-tägigen Ersatzfreiheitstrafe in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell