Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Weil am Rhein: Mit falschen Papieren unterwegs - Fingerabdrücke verraten die Identität

Weil am Rhein (ots)

Im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung stellte die Bundespolizei am Montagabend einen Mann fest, der mit falschen Papieren unterwegs war. Die Fingerabdrücke verrieten die Identität des Mannes. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.

Am Montagabend (08.08.2022) geriet ein 35-Jähriger auf der Palmrainbrücke in Weil am Rhein in eine Kontrollstelle der Bundespolizei. Bei der stichprobenartigen Überprüfung der Reisenden an der Grenze zu Frankreich wurde auch das Fahrzeug, indem der Mann als Beifahrer unterwegs war, kontrolliert. Da bei der vorgelegten belgischen Identitätskarte Zweifel über die Echtheit des Dokuments aufkamen, wurde der Mann durch die Einsatzkräfte zum Bundespolizeirevier nach Lörrach verbracht. Dort wurde bei der anschließenden Durchsuchung noch eine gefälschte Fahrerlaubnis aufgefunden. Durch die Überprüfung der Fingerabdrücke konnte die wahre Identität des 35-jährigen algerischen Staatsangehörigen ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland. Zuständigkeitshalber wurde er an eine Ausländerbehörde weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell