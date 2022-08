Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ruhestörung wird zu medizinischem Notfall

Erzingen (Baden) (ots)

Ein 37-Jähriger war der Grund für einen nächtlichen polizeilichen Einsatz am Bahnhof in Erzingen (Baden). Am Ende war dieser Einsatz für den Mann vermutlich lebensrettend. Mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt musste er in ein Krankenhaus geflogen werden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (06.08.2022) wurde die Bundespolizei über eine angeblich psychisch auffällige Person am Bahnhof in Erzingen (Baden) informiert, durch die es auch zu ruhestörendem Verhalten kommen soll. Bei Eintreffen der Streife der Bundespolizei gegen 01:00 Uhr konnte ein 37-Jähriger vor Ort angetroffen werden. Der bulgarische Staatsangehörige beruhigte sich im Beisein der Streife und versicherte sich nun ruhig zu verhalten. In der Folge wollte der Mann den Bahnhofsbereich verlassen, dabei bemerkte die Streife gesundheitliche Probleme bei dem 37-Jährigen. Aufgrund des Verdachts eines Herzinfarktes wurde durch die Streife der Rettungsdienst alarmiert. Nach Sichtung durch den Notarzt bestätigte sich der Verdacht, weshalb ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Durch einen Hubschrauber der Schweizer REGA konnte der 37-Jährige vor Ort aufgenommen und zur Behandlung in ein Herzzentrum geflogen werden.

