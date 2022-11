POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Leutershausen, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht!

Malsch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwoch zwischen 8:30 Uhr und 20:15 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die Terrassen- und Garagentür in ein Wohnhaus im Fliederweg einzubrechen. Entwendet wurde nichts. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die am Tattag sowie an den Tagen zuvor verdächtige ...

mehr