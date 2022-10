POL-PPRP: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) - Am heutigen Sonntagmittag (23.10.2022) fand ab 12:20 Uhr ein Traueraufzug anlässlich der Tötungsdelikte in Oggersheim statt. An dem Aufzug und den Gedenkminuten an beiden Tatorten nahmen in der Spitze rund 1000 - 1200 Personen teil. Der Aufzug verlief friedlich und störungsfrei. Der Verkehr an der Aufzugstrecke musste zeitweise gesperrt werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

