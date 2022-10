Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Elektrogeräten, Maximilianstraße

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagnachmittag, dem 22.10.2022, kam es in einem Wohnhaus der Maximilianstraße im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim, zu einem Diebstahl von Elektrogeräten. Die Geschädigte stellte diese im Rahmen ihres Umzuges in das dortige Treppenhaus. Als sie nach einigen Stunden wieder zu ihrer Wohnung zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein Trockner, ein Backofen, zwei Fernseher, sowie weitere kleinere Geräte fehlten. Der erste Täter war ca. 45 - 55 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur, braune Haare, trug eine Brille, blaue Hose, sowie ein blaues T-Shirt. Der zweite Täter war ca. 13 - 17 Jahre alt, hatte eine schmale Statur, braune Haare und trug einen roten Pullover, sowie eine blaue Hose. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen unter Telefon 0621 963-2122 bzw. per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell