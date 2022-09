POL-PDLU: (Mutterstadt) Alkoholisierter Randalierer landet in Gewahrsamszelle

Schifferstadt (ots) - Am Montag, 05.09.2022, gegen 12:45 Uhr geriet ein dunkler PKW in einer Kurve in der Carl-Benz-Straße in den Gegenverkehr, weshalb ein entgegenkommendes Fahrzeug ausweichen musste und mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen kollidierte. Der ausweichende Fahrer wurde leicht verletzt. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden von über 35.000 Euro. Für die Abschleppmaßnahmen musste die Straße ...

